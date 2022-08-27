سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 27 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السبت 27 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع فِيْ تعاملات السوق (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 140.27 دينارا للشراء، و 140.30 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.35 ديناراً للشراء، و 181.35 ديناراً للبيع، مقابل 179.42 ديناراً للشراء، و 181.42 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 140.93 دينارا للشراء، و 140.27 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 166.61 ديناراً للشراء، و 166.69 ديناراً للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 211.18 ديناراً للشراء، و 213.52 ديناراً للبيع، مقابل 212.74 ديناراً للشراء، و 215.10 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

ولم يشهد سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر أي تغيير مع البنك المركزي ليبقى عَنّْد المستوى 37.51 دينارا للشراء، و 37.52 دينارا للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 47.91 دينارا للشراء، و 48.44 دينارا للبيع، بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.37 دينارا للشراء، و 38.38 دينارا للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 458.47 دينارا للشراء، و 459.12 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.