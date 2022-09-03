سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 3 سبتمبر 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح السبت 3 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي إلَّى 140.52 ديناراً للشراء، و 140.59 ديناراً للبيع، مقابل 140.49 ديناراً للشراء، و 140.55 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. الجزائر.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.17 ديناراً للشراء، و 181.16 ديناراً للبيع، مقابل 179.01 ديناراً للشراء، و 181.00 ديناراً للبيع، أمس، بحسب “الصرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 140.17 ديناراً للشراء، و 140.18 ديناراً للبيع، مقابل 140.52 ديناراً للشراء، و 140.59 ديناراً للبيع، أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 162.65 دينارا للشراء، و 162.72 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى 207.15 دينارا للشراء، و 209.46 دينارا للبيع، مقابل 207.75 دينارا للشراء، و 210.06 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 37.29 ديناراً للشراء، و 37.31 ديناراً للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.88 ديناراً للشراء، و 48.41 ديناراً للبيع، مقابل 47.90 ديناراً للشراء، و 48.43 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي 38.16 دينارا للشراء، و 38.17 دينارا للبيع وهُو نفس السعر المسجل خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 454.66 ديناراً للشراء، و 455.59 ديناراً للبيع، أي أنه لم يشهد تغيراً عَنّْ سعر أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية 583.6 ديناراً للشراء، و 590.09 ديناراً للبيع.