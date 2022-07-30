سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 30 يوليو 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السبت 30 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي الجزائري، فِيْما ارتفع فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، ليسجل 148.62 دينارا للشراء، و 148.65 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري (bank-of-algeria.dz).

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل هامشي، حيث وصل إلَّى 184.07 دينارا للشراء، و 186.12 دينارا للبيع، بحسب منصة “exchangegerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ الجزائر.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 145.67 ديناراً للشراء، و 145.69 ديناراً للبيع، مقابل 145.62 ديناراً للشراء، و 145.69 ديناراً للبيع خلال تعاملات أمس، فِيْما جاء سعره فِيْ غير الرسمي (الأسود). ) السوق الموازي بسعر 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 177.22 ديناراً للشراء، و 177.28 ديناراً للبيع، دون تغيير عَنّْ سعر تداول أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 219.15 ديناراً للشراء، و 221.59 ديناراً للبيع، مقابل 219.03 ديناراً للشراء، و 221.46 ديناراً للبيع خلال تعاملات الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 38.78 دينارا للشراء، و 38.79 دينارا للبيع، أي بنفس السعر خلال تداولات أمس، فِيْما استقر سعره غير الرسمي (الأسود) الموازي. السوق بسعر 47.92 دينارا للشراء، و 48.45 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.66 دينارا للشراء، و 39.67 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.00 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 473.90 دينارا للشراء و 474.57 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق فِيْما كان سعره على الاسود. ووصل السوق إلَّى نحو 586.54 دينارا للشراء، و 593.06 دينارا للبيع، مقابل 586.12 دينارا للشراء، و 592.63 دينارا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.