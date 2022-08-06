سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 6 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات صباح السبت 6 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 147.36 دينارا للشراء، و 1473.43 دينارا للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر (بنك الجزائر). .dz).

تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية، إلَّى مستوى 183.37 دينارا للشراء، و 185.41 دينارا للبيع، بحسب منصة “exchangegerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

30 مليار دولار تنعش الاقتصاد الجزائري

أعادت الحكومة الجزائرية تنفِيْذ مشاريع عملاقة فِيْ عدة قطاعات، وتخطط لتنفِيْذ مشاريع أخرى كانت قد أهملتها الحكومات السابقة.

وبحسب تقديرات الخبراء، تبلغ قيمة هذه المشاريع 30.6 مليار دولار، بعضها قيد التنفِيْذ والبعض الآخر فِيْ طور التنفِيْذ خلال العامين المقبلين.

استطاعت الجزائر “إعادة تأهِيْل” مشاريع اقتصادية ضخمة كانت على مدى العقود الستة الماضية فِيْ “الحكَمْ اليائس”، شعبيًا ورسميًا.

المشاريع التي وُضعت على الطاولة فِيْ قصر المرادية الرئاسي فِيْ عهد الرؤساء السابقين، لكنها سرعان ما “تختفِيْ فِيْ الأدراج” فِيْ كل مرة.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 144.81 دينارا للشراء و 144.83 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 176.24 دينارا للشراء، و 176.28 دينارا للبيع وهُو نفس سعر أمس.

وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سجل الجنيه الإسترليني نحو 217.30 دينارا للشراء، و 219.72 دينارا للبيع، مقابل 218.85 دينارا للشراء، و 221.28 دينارا للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.53 دينارا للشراء، و 38.55 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 47.90 دينارا للشراء، و 48.43 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.42 دينارا للشراء، و 39.43 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق السوداء إلَّى نحو 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي فقد سجل نحو 471.56 ديناراً للشراء، و 472.22 ديناراً للبيع، فِيْما يتداول بسعر 586.87 ديناراً للشراء، و 593.39 ديناراً للبيع فِيْ غير الرسمية. (السوداء) السوق الموازية.