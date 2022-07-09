سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر السبت 9 يوليو 2022.. هدوء نسبي

حافظ سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم السبت 9 يوليو 2022 مقابل الدينار على مستواه مع البنوك الرسمية والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السبت مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 149.94 دينارا للشراء، و 150.02 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz. “.

كَمْا حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عَنّْد 183.36 دينارا للشراء، و 185.40 دينارا للبيع، بحسب منصة (exchangegerates247) المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ الموازية (السوداء). ) السوق الجزائري.

يشار إلَّى أن البنوك فِيْ الجزائر تقضي عطلة عيد الأضحى التي تمتد حتى 14 يوليو 2022.

توقعات النمو الاقتصادي للجزائر

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط المتوقعة فِيْ أكتوبر.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 146.24 ديناراً للشراء، و 146.25 ديناراً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال تعاملات صباح اليوم السبت عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 177.24 دينارا للشراء، و 177.32 دينارا للبيع.

كَمْا انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى 216.91 ديناراً للشراء، و 219.32 ديناراً للبيع، مقابل 214.84 ديناراً للشراء، و 2017.23 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي، مسجلا 38.96 دينارا للشراء، و 38.97 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.95 ديناراً للشراء، و 48.48 ديناراً للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 39.81 دينارا للشراء و 39.82 دينارا للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 475.89 دينارا للشراء، و 477.18 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 585.41 دينارا للشراء، و 591.91 دينارا للبيع.