سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يونيو .. زيادة جديدة في عيار 21

كتب : منة خالد

نتابع حركة سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وما وصلت إليه أسعار الخام الأصفر، وفقا لآخر تحديث الصاغة في السوق المحلي داخل مصر.

ويزداد نسب البحث عن سعر الذهب اليوم محليا، وسعر الذهب عيار 21 نظرا لأنه الأكثر طلبا في الشراء والبيع. ويتصدر سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، مؤشر (جوجل) ضمن الأعلى بحثا في مصر، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة ما آلت إليه أسعار الذهب في السوق المحلي المصري.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم على الصاغة، حوالي 1008 جنيهات، ليرتفع بقيمة جنيها واحدا مقارنة بتعاملات أمس الإثنين وأيضا تعاملات الصباح.

وخلال التقرير نرصد سعر الذهب اليوم، خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث الصاغة. ومتابعة آخر مستجدات سوق الذهب والصاغة في السوق المحلي، وأيضا مؤشرات البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يونيو

قائمة سعر الذهب في مصر

خلال السطور التالية نستعرض قائمة بـ سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية كما يلي:

– سعر الذهب عيار 21 إلى 1008 جنيهات للجرام.

– سعر الذهب عيار 24 إلى 1152 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 864 جنيها للجرام.

– الذهب عيار 14 إلى 672 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يونيو

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء حوالي 8043 جنيها. حيث يتباين سعر جنيه الذهب في مصر من محل صاغة لآخر نظرا لاختلاف التاجر وتسعيرة مصنعية كل محل. ونواصل عرض خدمة سعر الذهب في مصر ضمن خدمات “أهل مصر” الإخبارية اليومية، والتي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين (من هنــــا).

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت سعر أوقية الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1839 دولارا، وذلك بعد أن سجلت أمس . وذلك بعد أن سجلت في أول يونيو الجاري، 1852 دولار. وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC حوالي 13235 جنيها.