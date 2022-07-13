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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، ظهر ارتفاع كبير على أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، حيث جل سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 991 جنيه مصري، ويبلغ سعر المصنعية حوالي 25 الى 6 جنيه للغرام الواحد، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، تابعونا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب الان في جمهورية مصر العربية لليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، حيث سجل عيار 21 نحو 1000 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 857 جنيها، وعيار 24 نحو 1147 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8000 جنيه.

القوانين التي تحكم أسعرا الذهب في مصر

هناك العديد من القوانين التي تحكم أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، ويتم مراعاة هذه القوانين بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه و ارتفع السعر ومن هذه العوامل:

  • عامل العرض والطلب.
  • سعر أوقية الذهب عالميا.
  • التغيرات التي تطرأ على سعر العملة الامريكية.

هذه هي القوانين الثابتة التي لا يمكن التدخل فيها من قبل أي تاجر، ويتم احتساب السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

حصل ارتفاع بسيط على سعر الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، وذلك بعد موجة الاستقرار التي شهدها يوم امس الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو، وكان في يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو قد سجل انخفاضا طفيفا في السعر ليصل سعره الى  1005 جنيه للذهب عيار 21، بعدما سجل 1000 خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما سجل سعر الذهب صباح اليوم سعره عيار 24 نحو 1184.5جنيها، بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيه، كما سجل عيار 18 نحو 861.5 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 670 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 8830 جنيه.

العيار سعر الذهب
عيار 24 1,130        إلى 1,142
عيار 22 1,036        إلى 1,047
عيار 21 989          إلى 999
عيار 18 848          إلى 856
عيار 14 659          إلى 666
عيار 12 565          إلى 571
الاونصة 35,152             إلى 35,507
الجنيه الذهب 7,912               إلى 7,992
الكيلو 1,130,286       إلى 1,141,714