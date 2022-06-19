سعر الذهب مساء اليوم الأحد.. استقرار عيار 21 لليوم الثاني

كتب : منة خالد

نرصد سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، وما وصلت إليه أسعار الخام الأصفر، وفقا لآخر تحديث الصاغة في السوق المحلي داخل مصر.

ويزداد نسب البحث عن سعر الذهب اليوم محليا، وسعر الذهب عيار 21 نظرا لأنه الأكثر طلبا في الشراء والبيع. ويتصدر سعر الذهب اليوم السبت الموافق 18 يونيو، مؤشر (جوجل) ضمن الأعلى بحثا في مصر، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة ما آلت إليه أسعار الذهب في السوق المحلي المصري.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم على الصاغة، حوالي 1007 جنيهات، ليستقر على تعاملات أمس السبت وأيضا تعاملات الصباح.

وخلال التقرير نرصد سعر الذهب اليوم، خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث الصاغة. ومتابعة آخر مستجدات سوق الذهب والصاغة في السوق المحلي، وأيضا مؤشرات البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم

قائمة سعر الذهب في مصر

خلال السطور التالية نستعرض قائمة بـ سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية كما يلي:

– سعر الذهب عيار 21 إلى 1007 جنيهات للجرام.

– سعر الذهب عيار 24 إلى 1150.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 863.25 جنيها للجرام.

– الذهب عيار 14 إلى 671.25 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت حوالي 8040 جنيها. حيث يتباين سعر جنيه الذهب في مصر من محل صاغة لآخر نظرا لاختلاف التاجر وتسعيرة مصنعية كل محل. ونواصل عرض خدمة سعر الذهب في مصر ضمن خدمات “أهل مصر” الإخبارية اليومية، والتي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين (من هنــــا).

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

سجلت أوقية الذهب عالميا حوالي 1841 دولارا للبيع، و1838 دولارا للشراء. وذلك بعد أن سجلت في أول يونيو الجاري، 1852 دولار. وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC حوالي 13235 جنيها.