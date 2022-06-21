سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء.. «استقرار عيار 21 لليوم الثالث»

كتب : منة خالد

نواصل رصد سعر الذهب لحظة بلحظة، وما وصلت إليه أسعار الذهب محليا، وفقا لآخر تحديثات الصاغة.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية، في السوق المحلي المصري، حيث استقر سعر عيار 21 خلال اليوم الثالث له، مُسجلا 1007 جنيهات وذلك منذ بداية تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 1007 جنيهات ليثبت على هذا السعر، حيث يتصدر سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، مؤشر (جوجل) ضمن الأعلى بحثا في مصر، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة ما آلت إليه أسعار الذهب في السوق المحلي المصري.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم على الصاغة، حوالي 1007 جنيهات، ليرتفع بقيمة جنيها واحدا مقارنة بتعاملات أمس الإثنين وأيضا تعاملات الصباح. وخلال التقرير نرصد سعر الذهب اليوم، خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث الصاغة. ومتابعة آخر مستجدات سوق الذهب والصاغة في السوق المحلي، وأيضا مؤشرات البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم

قائمة سعر الذهب في مصر

خلال السطور التالية نستعرض قائمة بـ سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية كما يلي:

– سعر الذهب عيار 21 إلى 1007 جنيهات للجرام.

– سعر الذهب عيار 24 إلى 1150.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 863.25 جنيها للجرام.

– الذهب عيار 14 إلى 671.25 جنيها للجرام.