سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم.. استقرار عيار 21

كتب : منة خالد

نواصل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، على مدار تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات الصاغة محليا.

واستقرت حركة سعر الذهب في السوق المحلي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، حيث تزداد نسب البحث عن سعر الذهب اليوم محليا، وسعر الذهب عيار 21 نظرا لأنه الأكثر طلبا في الشراء والبيع. ويتصدر سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو، مؤشر (جوجل) ضمن الأعلى بحثا في مصر، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من المواطنين.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم على الصاغة، حوالي 1007 جنيهات، ليستقر في نهاية الأسبوع. وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها في منتصف يونيو.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

نستعرض خلال التقرير التالي قائمة بـ سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية كما يلي :

– سعر الذهب عيار 21 إلى 1007 جنيهات للجرام.

– سعر الذهب عيار 24 إلى 1150.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 863.25 جنيها للجرام.

– الذهب عيار 14 إلى 671.25 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء حوالي 8043 جنيها. حيث يتباين سعر جنيه الذهب في مصر من محل صاغة لآخر نظرا لاختلاف التاجر وتسعيرة مصنعية كل محل. ونواصل عرض خدمة سعر الذهب في مصر ضمن خدمات “أهل مصر” الإخبارية اليومية، والتي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين (من هنــــا).

سعر الذهب عيار 21