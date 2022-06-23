سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الخميس.. “هبوط عيار 21”

كتب : منة خالد

نواصل رصد سعر الذهب لحظة بلحظة، وما وصلت إليه أسعار الذهب محليا، وفقا لآخر تحديثات الصاغة.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية، في السوق المحلي المصري، حيث استقر سعر عيار 21 خلال اليوم الثالث له، مُسجلا 1006 جنيهات وذلك منذ بداية تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 1006جنيهات ليثبت على هذا السعر، حيث يتصدر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 21 يونيو، مؤشر (جوجل) ضمن الأعلى بحثا في مصر، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة ما آلت إليه أسعار الذهب في السوق المحلي المصري.

سعر الذهب اليوم

قائمة سعر الذهب في مصر

خلال السطور التالية نستعرض قائمة بـ سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية كما يلي:

– سعر الذهب عيار 21 إلى 1006 جنيهات للجرام.

– سعر الذهب عيار 24 إلى 1149.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 862.25 جنيها للجرام.

– الذهب عيار 14 إلى 670.75 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم