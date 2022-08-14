سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأحد 14 أغسطس 2022.. استقرار نسبي

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 14 أغسطس 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مستوى 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي عَنّْد 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.59 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع.

كَمْا استقر سعر اليورو فِيْ بنك مصر عَنّْد حوالي 19.62 جنيه للشراء و 19.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، عَنّْد حوالي 19.64 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

كَمْا استقر السعر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليسجل 23.11 جنيه للشراء و 23.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 23.26 جنيه للشراء و 23.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 23.29 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد حوالي 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، اليوم، لدى البنك الأهلي المصري عَنّْد 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.