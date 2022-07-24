سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأحد 24 يوليو 2022.. تداول ضعيف

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 24 يوليو 2022، مع البنوك الحكومية والخاصة.

توقع استطلاع لرويترز شمل 19 اقتصاديا عالميا أن يتم تداول العملة المحلية المصرية عَنّْد 19 جنيها للدولار بنهاية العام المالي الحالي فِيْ يونيو 2023 قبل أن تنخفض إلَّى 19.86 جنيه بحلول يونيو 2024 و 20 جنيها بحلول يونيو 2025 بانخفاض أكثر أكثر من 25٪ من مستوياتها فِيْ بداية العام الحالي.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس الجاري إلَّى نحو 18.45 جنيهًا للدولار من مستواه السابق البالغ 15.70 جنيهًا للدولار.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع أمس.

بينما حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى مصر لدى البنك المركزى حوالى 18.87 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع أمس.

فِيْما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، بنحو 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، مقابل 18.94 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB”، مسجلاً نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري إلَّى 19.23 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.13 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى مستوى 19.13 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع أمس.

فِيْما تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” ليسجل نحو 19.20 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 22.50 جنيه للشراء، و 22.64 جنيه للبيع، مقابل 22.57 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 22.51 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع، مقابل 22.46 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر، ليسجل 22.51 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع، مقابل 22.51 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 22.48 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع، مقابل 22.52 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وتفاوت سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي ليسجل نحو 5.13 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع مقابل 5.14 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر يتداول عَنّْد مستوى 61.30 جنيه للشراء و 61.75 جنيه للبيع مقابل 61.37 جنيه للشراء و 61.71 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 59.08 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع، مقابل 59.10 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه للبيع أمس.