سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأحد 3 يوليو 2022.. طلب محدود

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 3 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي على موقعه الرسمي على الإنترنت “cbe.org.eg”.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وفِيْ بنك القاهرة بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.70 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل نحو 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.

جاء سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.66 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 18.75 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيهات للشراء و 5.11 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي نحو 61.03 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع.

وظهر سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد مستوى 58.76 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 58.85 جنيه. و 61.26 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى بـ 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4000 جنيه.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية فِيْ مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

زاد الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي بدأ فِيْ مارس الماضي، كَمْا أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

تراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلَّى 180.5 مليار جنيه (9.62 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي مقابل 315.9 مليار نهاية فبراير الماضي، وهُو آخر مَوعِد توفرت فِيْه البيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس الماضي.

انخفض صافِيْ الأصول الأجنبية فِيْ مايو الماضي إلَّى 305.1 مليار جنيه فِيْ التراجع الثامن على التوالي.

يمثل صافِيْ الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفِيْ المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير فِيْ حجم صافِيْ الأصول الأجنبية يعكس صافِيْ تعاملات النظام المصرفِيْ مع القطاع الأجنبي، بما فِيْ ذلك معاملات البنك المركزي.