سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022.. تماسك الجنيه

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الأربعاء 10 أغسطس 2022، فِيْ البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

بينما انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى 5.07 جنيهات للشراء، استقر سعره للبيع عَنّْد 5.10 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وفِيْ نفس الوقت استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد 5.07 جنيه للشراء و 5.09 جنيه للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل الأهلي نفس السعر.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، دون تغيير عَنّْ أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وفِيْ البنك الأهلي بلغ سعر الدولار 19.1 جنيهًا للشراء و 19.16 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 19.15 جنيهًا للشراء و 19.18 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، محافظاً على مكاسبه.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 5.0 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 5.06 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

حزمة مساعدات جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة، ومع بداية شهر سبتمبر سنبدأ فِيْ تنفِيْذها، مشيرًا إلَّى أن الحزمة تهدف إلَّى تخفِيْف الأعباء والضغط عليها. المواطن المصري.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.