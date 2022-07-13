سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 13 يوليو 2022.. الجنيه يستقر

استقر سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر، صباح الأربعاء 13 يوليو / تموز 2022، وسط تعاملات محدودة.

تشهد مصر عطلة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، خلال بداية تعاملات الثلاثاء، نحو 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.90 جنيهًا للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه. للبيع امس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، فقد انخفض إلَّى نحو 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، عَنّْد حوالي 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg.”

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، من مستواه ليسجل 22.23 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع، مقابل 22.44 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع خلال اليوم السابق. تجارة.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 58.85 جنيهًا للشراء، و 61.43 جنيهًا للبيع.