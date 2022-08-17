سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 17 أغسطس 2022.. صمود الجنيه

استقر متوسط ​​سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر، خلال تعاملات صباح الأربعاء 17 أغسطس / آب 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي على سعر تداول الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بينما تسود حالة من الترقب تنتظر الأسواق فِيْ مصر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس لهذا العام، الخميس 18 أغسطس، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مراعاة عدة عوامل من بينها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على الجاذبية. الاستثمار فِيْ الجنيه، ومدى تأثره بتداعيات قرارات رفع سعر الفائدة الأمريكية. بالإضافة إلَّى الانخفاض الأخير فِيْ أسعار النفط والغذاء.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فِيْ اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ خلال اجتماعات اللجنة فِيْ مارس ومايو.

وأشار معظم المصرفِيْين والبنوك الاستثمارية إلَّى اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة فِيْ مصر للمرة الثالثة هذا العام.

واستند المحللون فِيْ توقعاتهم إلَّى ارتفاع معدلات التضخم فِيْ مصر إلَّى أعلى مستوى فِيْ 3 سنوات، وتطورات سعر الصرف فِيْ الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي من المتوقع أن يصل تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً للدولار، وفقا للخبراء.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.32 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.33 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.33 جنيهًا للشراء، و 19.50 جنيهًا للبيع، مقابل 19.45 جنيهًا للشراء، و 19.67 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 19.36 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.47 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات البنك المركزي، إلَّى نحو 22.94 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع، مقابل 23.06 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 22.93 جنيه للشراء، و 23.21 جنيه للبيع، مقابل 23.01 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع أمس.

أما عَنّْ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر، فقد انخفض إلَّى نحو 22.93 جنيه للشراء، و 23.17 جنيهًا للبيع، مقابل 23.01 جنيهًا للشراء، و 23.27 جنيهًا للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 22.96 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 23.04 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 62.18 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، مقابل 62.23 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 60.07 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، مقابل 60.11 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع أمس.