سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 3 أغسطس 2022.. صعود مفاجئ

ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 3 أغسطس / آب 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.05 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

أما سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، إلَّى 18.97 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 18.99 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB. إلَّى نحو 19.42 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى 19.40 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي إلَّى 19.33 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.33 جنيهًا للشراء، و 19.60 جنيهًا للبيع، مقابل 19.29 جنيهًا للشراء، و 19.47 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى 23.18 جنيه للشراء، و 23.32 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و 23.23 جنيه للبيع أمس، وفقا لنشرة البنك المركزى “cbe.org. .eg “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.39 جنيهًا للبيع، مقابل 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.31 جنيهًا للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، إلَّى 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.39 جنيهًا للبيع، مقابل 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.23 جنيهًا للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB. إلَّى نحو 23.16 جنيه للشراء، و 23.41 جنيه للبيع مقابل 23.01 جنيه للشراء، و 23.30 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك الأهلي المصري إلَّى 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 61.88 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع، مقابل 61.56 جنيه للشراء، 62.01 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر إلَّى 59.62 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع، مقابل 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع أمس.