سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 6 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر، صباح الأربعاء 6 يوليو / تموز 2022، فِيْ البنوك الحكومية والخاصة، واستقر فِيْ البنك المركزي.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع استقرار البنك المركزي عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع أمس.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع مقابل 5.01 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع أمس.

وحول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، سجل نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، مقابل 18.80 جنيه للشراء، و 18.88 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات المركزي. موقع بنك مصر “cbe. Org.eg “.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.89 جنيهًا للبيع، مقابل 18.81 جنيهًا للشراء، و 18.87 جنيهًا للبيع أمس.

تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 18.85 جنيهًا للشراء، و 18.91 جنيهًا للبيع، مقابل 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.89 جنيهًا للبيع بإغلاق أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 19.37 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.66 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 19.27 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و 19.74 جنيه للبيع أمس.

بينما سجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.28 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.59 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع أمس.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى 19.38 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.56 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع، مقابل 22.85 جنيه للشراء، و 22.96 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 22.40 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و 22.95 جنيه للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 22.41 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.73 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 22.60 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع، مقابل 22.75 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلاً نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، و 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 61.21 جنيه للشراء و 61.63 جنيه للبيع، مقابل 61.23 جنيه للشراء، و 61.64 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 59.01 جنيه للشراء، و 61.56 جنيه للبيع، مقابل 59.01 جنيه للشراء، و 61.53 جنيه للبيع أمس.