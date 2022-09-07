سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. نمو الطلب

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد 5.10 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

كَمْا تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، حيث استقر عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للشراء. بيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.28 جنيهًا للبيع، مقابل 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.25 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري. org.eg “.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 19.19 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليتداول عَنّْد 19.21 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع أمس.

على مسار تصاعد أسعار السلع فِيْ مصر، رفعت شركة فِيْليب موريس مصر أسعار 9 أنواع من السجائر الأجنبية فِيْ السوق المصري، وستبدأ الزيادة رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022.

وقالت الشركة المنتجة للسجائر الأجنبية إن الزيادة تراوحت بين جنيه وثلاثة جنيهات.

ورفعت الشركة أسعار سجائر ميريت بكافة أنواعها لتصل إلَّى 52 جنيهاً مقابل 49 جنيهاً سابقاً، كَمْا ارتفعت أسعار سجائر مارلبورو الحمراء إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً.

كَمْا ارتفعت أسعار مارلبورو جولد إلَّى 48 جنيها مقابل 46 جنيهاً، و Purple Mix إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً، و Marlboro Grafted بجميع أنواعه إلَّى 38 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً.

كَمْا رفعت الشركة أسعار L&M الأحمر إلَّى 35 جنيها مقارنة بـ 34 جنيها سابقا، وزادت أسعار L&M الأزرق إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، والفضة إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، وارتفعت أسعار L&M إلَّى 35 جنيها. مقابل 34 جنيها سابقا. بينما حافظت الشركة على أسعار L&M Mission بكافة أنواعها عَنّْد 28 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 19.03 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) ؛ حيث انخفض إلَّى مستوى 18.93 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.22 جنيه للبيع، مقابل 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 18.97 جنيهًا للشراء، و 19.22 جنيهًا للبيع، مقابل 18.94 جنيهًا للشراء، و 19.14 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى مستوى 18.99 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه. جنيه للبيع امس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 22.19 جنيه للشراء، و 22.32 جنيه للبيع، مقابل 22.03 جنيه للشراء، و 22.12 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

ارتفع سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، إلَّى نحو 22.05 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع، مقابل 21.94 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلَّى نحو 22.10 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع، مقابل 21.94 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع أمس.

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، إلَّى مستوى 22.12 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع، مقابل 21.97 جنيه للشراء، و 22.18 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي ؛ حيث استقر عَنّْد 5.22 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلَّى 5.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، مستقرًا عَنّْد 62.11 جنيهًا للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 62.48 جنيهًا للبيع، مقابل 62.11 جنيهًا للشراء، و 62.45 جنيهًا للبيع أمس.