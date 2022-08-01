سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 1 أغسطس 2022.. طلب ملحوظ

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 1 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.06 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، ليسجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس، وهُو نفس السعر عَنّْد بنك مصر.

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليسجل نحو 5.03 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات للبيع، و 5.02 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى مستوى 18.89 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

يعيد هذا الرقم ذاكرة تعويم الجنيه المصري فِيْ عام 2016، عَنّْدما سجلت العملة المحلية أدنى مستوياتها أمام الدولار، حيث بلغت 19.51 جنيهًا للدولار فِيْ 20 ديسمبر 2016.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس، وبنفس السعر. تكررت فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.45 جنيهًا للبيع، مقابل 19.10 جنيهًا للشراء، و 19.39 جنيهًا للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.45 جنيهًا للبيع، مقابل 19.16 جنيهًا للشراء، و 19.43 جنيهًا للبيع أمس.

وحول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ؛ وارتفع إلَّى نحو 19.20 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى نحو 22.98 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 22.87 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، ليسجل نحو 22.81 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، مقابل 22.86 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، ليسجل نحو 22.81 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، مقابل 22.87 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع أمس.

وسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي ؛ وبلغت 22.83 جنيه للشراء و 23.25 جنيه للبيع مقابل 22.90 جنيه للشراء و 23.12 جنيه للبيع بنفس أسعار أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعره فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى 5.14 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع و 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 61.48 جنيه للشراء، و 61.96 جنيه للبيع، مقابل 61.45 جنيه للشراء، و 61.79 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر إلَّى نحو 59.29 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع، مقابل 59.20 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع أمس.