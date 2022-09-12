سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 12 سبتمبر 2022.. تحرك الطلب

ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 12 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي ؛ إلَّى نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) إلَّى نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى 19.28 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe.org.eg. “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 19.29 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 19.31 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع مقابل 19.28 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع أمس.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، 7 سبتمبر، أن صافِيْ الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار فِيْ أغسطس الماضي، مقارنة بـ 33.143 مليار دولار فِيْ يوليو، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقًا لتقديرات بلومبرج.

كَمْا تتزايد الضغوط على الجنيه المصري، حتى بعد أن خفضت الحكومة قيمته بنحو 15٪ فِيْ مارس الماضي، حيث يعتقد الاقتصاديون والمحللون أنها بحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْض.

تسعى مصر جاهدة لدعم اقتصادها بعد أن أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود، وحفزت خروج مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

وقالت الحكومة إنها تحرز تقدما مطمئنا فِيْ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاقية، المسماة تسهِيْل الصندوق الموسع.

فِيْ الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 8 سبتمبر، ارتفاع التضخم الأساسي إلَّى 16.7٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، مقارنة بـ 15.6٪ فِيْ يوليو.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.35 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe”. .org.eg “.

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي إلَّى مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، مقابل 19.12 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB إلَّى مستوى 19.30 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى مستوى 22.34 جنيه للشراء، و 22.47 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 22.18 جنيه للشراء، و 22.53 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى مستوى 22.20 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع، مقابل 22.09 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه. جنيه للبيع امس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.24 جنيه للشراء، و 5.27 جنيه للبيع.

فِيْما قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.54 جنيه للشراء، و 62.91 جنيه للبيع، مقابل 62.34 جنيه للشراء، و 62.77 جنيه للبيع أمس.