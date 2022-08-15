سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 15 أغسطس 2022.. هدوء الطلب

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 15 أغسطس 2022 مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي عَنّْد 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 19.59 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، مقابل 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، حيث انخفض إلَّى 19.55 جنيه للشراء، مقابل 19.59 جنيه أمس، واستقر عَنّْد 19.78 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى 19.57 جنيه للشراء، و 19.80 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر إلَّى 23.16 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما استقر السعر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليسجل 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.42 جنيهًا للبيع، مقابل 23.29 جنيهًا للشراء، و 23.49 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.29 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.