سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 18 يوليو 2022.. ثبات الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 18 يوليو 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ واستقر عَنّْد 18.83 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

فِيْما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي ؛ إلَّى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و 19 جنيهًا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 18.86 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع، مقابل 18.76 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 22.31 جنيه للشراء، و 22.41 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. “cbe Org.eg”.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري بنحو 22.23 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع فِيْ تعاملات أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 22.25 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 22.49 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد حوالي 61.18 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 61.46 جنيه للبيع، مقابل 61.16 جنيه للشراء، و 61.57 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 58.79 جنيه للشراء، و 61.33 جنيه للبيع.