سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تعاملات هادئة

تباينت أسعار الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر، فِيْ التعاملات الصباحية ليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد حوالي 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، مستقرًا عَنّْد 5.09 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس، وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

توقعت وكالة موديز إنفستورز سيرفِيْسز فِيْ يونيو الماضي أن يكَمْل صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا تتراوح قيمته بين 4 و 6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لمساعدة مصر فِيْ تمويل عجز الحساب الجاري المقدر بنحو 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

فِيْ الأشهر الأخيرة، تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء بتقديم أكثر من 22 مليار دولار فِيْ شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها على أنها تلعب دورًا محوريًا فِيْ العالم العربي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تمضي فِيْ مسار “مطمئن” رغم عدم بلوغ حجم المساعدات التي يمكن للصندوق أن يقدمها لمصر.

منذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وانخفض الجنيه إلَّى أضعف مستوياته منذ تخفِيْض قيمته فِيْ عام 2016. وبلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس الماضي أقل من نصف الرقم القياسي عَنّْ الأموال التي تم جمعها فِيْ عام 2022 بأكَمْله والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط جهُود مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لأكثر من عام.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد حوالي 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر عَنّْد مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) إلَّى نحو 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.19 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع وهُو نفس السعر. فِيْ بنك مصر.

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث ارتفع إلَّى 19.09 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه. جنيه للبيع امس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 22.07 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) بنحو 22.05 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع أمس، ونفس الشيء. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عَنّْد 22.11 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.22 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.