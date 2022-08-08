سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الإثنين 8 أغسطس 2022.. صمود الجنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الاثنين 8 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 5.06 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، وتكررت الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر الدولار عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe.org”. على سبيل المثال “.

بينما استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الدولة المصري.

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث انخفض بنحو 19.37 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلَّى 19.64 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه. جنيه للبيع امس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 23.05 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “. cbe.org.eg ”.

فِيْما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي ليسجل نحو 22.90 جنيه للشراء و 23.28 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد 22.92 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع، مقابل 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد حوالي 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر نفس سعره فِيْ البنك الأهلي، عَنّْد نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي مستوى 62.17 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

فِيْما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي نحو 59.82 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.