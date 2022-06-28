سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 28 يونيو 2022

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر، أمام الجنيه، صباح يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وثبت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

وأظهرت شاشات التداول، سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسعر الدولار اليوم فِيْ مصر بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe. غزاله. على سبيل المثال ”، سجلت نحو 18.71 جنيهًا للشراء، و 18.78 جنيهًا للبيع، وهِيْ نفس أسعار الأمس.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد المستوى 18.71 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وفِيْ بنك مصر تكررت نفس أسعار الدولار فِيْ البنك الأهلي المصري.

وفِيْ أكبر بنك خاص فِيْ مصر، لم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 19.76 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع، مقابل 19.74 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 19.74 جنيهًا للشراء، و 19.87 جنيهًا للبيع، مقابل 19.66 جنيهًا للشراء، و 19.84 جنيهًا للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، تكررت نفس أسعار صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 19.76 جنيه للشراء، و 19.89 جنيه للبيع، مقابل 19.69 جنيه للشراء، و 19.86 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.93 جنيه للشراء، و 23.03 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع أمس.

بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 22.89 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و 23.12 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 22.94 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع مقابل 22.90 جنيه للشراء، و 23.12 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 22.97 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع، مقابل 22.92 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 60.96 جنيه للشراء، و 61.29 جنيه للبيع، مقابل 61.07 جنيه للشراء، و 61.34 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.