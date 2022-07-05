سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022.. شراء محدود

تباينت أسعار الريال السعودي اليوم فِيْ مصر، صباح الثلاثاء 5 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، مقابل 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيه للبيع أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع، و 5 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع مقابل 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى ليقترب من حاجز 19 جنيها. حيث سجل 18.80 جنيه للشراء، و 18.88 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe. Org.eg”.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 18.81 جنيه للشراء، و 18.87 جنيه للبيع، مقابل 18.78 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، مقابل 18.80 جنيه للشراء، و 18.86 جنيه للبيع عَنّْد إقفال أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 19.66 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع أمس.

وسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، سجل نحو 19.59 جنيه للشراء، و 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر 19.59 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.61 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع، مقابل 19.49 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 22.85 جنيه للشراء، و 22.96 جنيه للبيع، مقابل 22.71 جنيه للشراء، و 22.81 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات المركزي. بنك مصر.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 22.73 جنيه للشراء، و 22.95 جنيه للبيع، مقابل 22.49 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 22.94 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 22.73 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع، مقابل 22.46 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 22.75 جنيه للشراء، مقابل 22.51 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس.

فِيْما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 61.23 جنيه للشراء، و 61.64 جنيه للبيع، مقابل 61.22 جنيه للشراء، و 61.49 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 59.01 جنيه للشراء، و 61.53 جنيه للبيع، مقابل 58.86 جنيه للشراء، و 61.43 جنيه للبيع.