سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الجمعة 15 يوليو 2022.. طلب محدود

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الجمعة 15 يوليو 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

شهدت مصر عطلة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي). نفس الأسعار تكررت فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلاً نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار يوم أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. نفس الأسعار تكررت فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك المركزى حوالى 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهى نفس أسعار أمس.

وسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، سجل نحو 18.74 جنيهًا للشراء، و 19 جنيهًا للبيع. نفس الأسعار تكررت فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، فقد انخفض إلَّى حوالي 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع، وبنفس الأسعار. فِيْ الامس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

انخفض سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

فِيْما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع، مقابل 58.85 جنيه للشراء، و 61.43 جنيه للبيع أمس.