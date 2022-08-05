سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الجمعة 5 أغسطس 2022.. الصعود يتواصل

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الجمعة 5 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، مقابل 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

فِيْما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى نحو 19.06 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، فقد ارتفع الدولار إلَّى حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع. .

تعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. فِيْ المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف فِيْ نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع مقابل 19.40 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي. org.eg “.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 19.37 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد بنك الدولة المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليبلغ نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للشراء، مقابل 19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث وصل إلَّى مستوى 23.03 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع، مقابل 23.18 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

فِيْما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع، مقابل 23.04 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع، مقابل 23.14 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، مقابل 5.18 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع أمس.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.10 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، مقابل 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، إلَّى نحو 59.85 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، مقابل 59.59 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع أمس.