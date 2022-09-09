سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الجمعة 9 سبتمبر 2022.. تراجع الجنيه

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر صباح الجمعة 9 سبتمبر 2022 بالتداول فِيْ البنك المركزي وأجهزة الصراف الآلي.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. org.eg “.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) إلَّى نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم إلَّى مستوى 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى مستوى 19.26 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليتداول عَنّْد 19.28 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع أمس.

فِيْ سياق تداعيات الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلَّى 16.7٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، مقابل 15.6٪ فِيْ يوليو.

فِيْ غضون ذلك، أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، الخميس 8 سبتمبر 2022، إلَّى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك فِيْ المدن المصرية سجل 14.6٪ فِيْ أغسطس، ارتفاعا من 13.6٪ فِيْ يوليو.

على أساس شهري وهبط التضخم 0.9 بالمئة فِيْ أغسطس من 1.3 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

تحركت الحكومة المصرية لتثبيت سعر الأرز فِيْ السوق المحلي بعد تقلبات الأسعار الأخيرة بعد أن رفعه التجار من تلقاء أنفسهم.

حددت الحكومة المصرية أسعار بيع الأرز الأبيض السائب والمعبأ فِيْ السوق بناءً على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء المصري رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار الأرز الأبيض السائب والمعبأ.

ونص القرار على ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ عَنّْ 15 جنيهاً، وألا يزيد سعر الكيلو من الأرز السائب غير المعبأ عَنّْ 12 جنيهاً.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.27 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع أمس، وفقا لنشرة البنك المركزى. .org.eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 19.12 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى مستوى 19.12 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع مقابل 18.97 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى نحو 19.14 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى مستوى 22.21 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، مقابل 21.95 جنيه للشراء، و 22.05 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، مقابل 21.97 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، إلَّى مستوى 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، مقابل 22.10 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 22.09 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع، مقابل 21.96 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه. للبيع امس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى نحو 5.24 جنيهات للشراء، و 5.26 جنيهات للبيع، مقابل 5.23 جنيهات للشراء، و 5.25 جنيهات للبيع أمس.

قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 62.39 جنيه للشراء، و 62.65 جنيه للبيع، مقابل 62.08 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع أمس.