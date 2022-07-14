سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 14 يوليو 2022.. فوق 5 جنيهات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال التعاملات المبكرة لصباح الخميس 14 يوليو 2022 وسط تعاملات محدودة.

تشهد مصر عطلة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي خلال تعاملات صباح الخميس عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي). تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلاً نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، نحو 58.85 جنيه للشراء، و 61.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار يوم أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، خلال تعاملات صباح الخميس، نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، سجل نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، فقد انخفض إلَّى نحو 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات البنك المركزي فِيْ وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عَنّْد حوالي 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg.”

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، من مستواه ليسجل 22.23 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع، مقابل 22.44 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع خلال اليوم السابق. تجارة.