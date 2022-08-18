سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 18 أغسطس 2022.. الجنيه يتماسك

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي على سعر تداول الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا أن سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB لم يتغير ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر حوالى 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الريال السعودى اليوم فى بنك SAIB بقيمة 5.01 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. .

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الدرهم الإماراتي فِيْ بنك الإسكندرية اليوم عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه. جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.18 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد 60.09 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، مقابل 60.07 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 59.36 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لما أفاد به. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد بنك الاسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ بنك SAIB 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ بنك مصر نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب إلَّى نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى مستوى 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليصل إلَّى 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع فِيْ نهاية. تداول أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

قفز سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر ليصل إلَّى مستوى 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) ليرتفع إلَّى 23.08 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.21 جنيه للبيع، عَنّْد نهاية تداولات يوم أمس الأربعاء وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر. .

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليصل إلَّى 23.09 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، مقابل 22.96 جنيه للشراء، و 23.13 جنيهًا للشراء. البيع فِيْ نهاية تداول يوم أمس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 23.06 جنيهًا للشراء، و 23.29 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 23.07 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع.