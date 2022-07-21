سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 21 يوليو 2022.. هدوء نسبي

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس 21 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر “cbe Org.eg”.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الريال السعودى اليوم فى البنوك المصرية عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع فى “EG-Bank”، وسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى اليوم بلغ نحو 5.02 جنيه للشراء. و 5.04 جنيهات للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ QNB، ليسجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية 4 جنيهات للشراء، و 5.04 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الصائب جاء عَنّْد مستوى 4.94 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات للشراء. تخفِيْض السعر.

أظهرت شاشات تداول بنك التعمير والاسكان سعر الريال السعودي اليوم الخميس عَنّْد مستوى 4.95 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع وهُو ال نفس السعر لدى بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم “EG-Bank” نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي يتداول عَنّْد حوالي 61.29 جنيه للشراء، و 61.63 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.06 جنيه للشراء، و 61.65 جنيه. للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد المستوى 18.87 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 18.88 جنيه للشراء، و 18.94 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg. . ”

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.93 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” خلال تعاملات صباح الخميس نحو 18.90 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك التعمير والإسكان.

أما عَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع QNB، فقد سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، وهُو نفس سعر الدولار أمام الجنيه فِيْ بنك الإسكندرية وبنك الصائب.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، إلَّى 19.24 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب لبيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.21 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد مستوى 19.25 جنيه. و 19.48 جنيها للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع بنك QNB نحو 19.31 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، وشاشات بنك الإسكندرية أظهرت سعر اليورو اليوم عَنّْد 19.26 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للشراء. تخفِيْض السعر.

وسعر اليورو اليوم فِيْ بنك الصائب يتداول عَنّْد 19.29 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع، ولدى بنك التعمير والاسكان سعر اليورو اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.59 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع، مقابل 22.67 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء. وفقا لبيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg.” .

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.57 جنيهًا للشراء، و 22.79 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 22.64 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 22.59 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية، فقد سجل QNB نحو 22.65 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع، وفِيْ بنك الإسكندرية جاء سعر الجنيه الإسترليني عَنّْد مستوى 22.58 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الصائب نحو 22.62 جنيهًا للشراء، و 22.82 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك الإسكان والتعمير سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.54 جنيهًا للشراء، و 22.79 جنيهًا للبيع.