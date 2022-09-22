سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 22 سبتمبر 2022.. زيادة جديد

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص) نحو 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الإسكندرية نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، وسجل فِيْ بنك الصائب نحو 5.07 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.29 جنيهات للشراء، و 5.31 جنيهات للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.27 جنيهات للشراء، و 5.29 جنيهات للبيع. تخفِيْض السعر.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.85 جنيهًا للشراء، و 63.12 جنيهًا للبيع، وسعره لدى البنك الأهلي نحو 60.56 جنيهًا للشراء، و 62.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.44 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe.org.eg. “.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB بنحو 19.46 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ بنك الإسكندرية إلَّى نحو 19.41 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك صائب نحو 19.37 جنيها للشراء و 19.47 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ بنك مصر نحو 19.49 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

100 نقطة أساس

وتتجه توقعات بنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة فِيْ مصر إلَّى المزيد من التشديد، فِيْ ظل مخاوف من ارتفاع معدل التضخم فِيْ البلاد إلَّى مستويات تتجاوز 15٪ قبل نهاية العام.

خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فِيْ 18 أغسطس، حدد البنك المركزي أسعار الفائدة عَنّْد مستويين 11.25٪ و 12.25٪ للإيداع والإقراض، وهُو الاجتماع الذي تزامن مع تعيين حسن عبد الله محافظاً بالإنابة للبنك المركزي. خلفا لطارق عامر مما يجعل اجتماع اليوم هُو الاختبار الأول للسياسات النقدية للمحافظ الجديد.

واقترح معظم الخبراء رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1٪ و 2٪، ليكون هذا السيناريو الأقرب، بينما ذهب آخرون إلَّى البنك المركزي المصري لإثبات أسعار الفائدة كَمْسار غير تقليدي فِيْ ظل البيانات. .

وكان “المركزي” قد رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، فِيْ محاولة لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلَّى 15.3٪ فِيْ نهاية أغسطس، بعد أن سجل 6.5٪ تضخمًا سنويًا عَنّْد نهاية الشهر الجاري. نهاية عام 2022.

بعد اجتماع اليوم، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعين آخرين حتى نهاية العام.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، إلَّى مستوى 19.25 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.24 جنيهًا للشراء، و 19.40 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل نحو 19.17 جنيهًا للشراء، و 19.40 جنيهًا للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ بنك الإسكندرية نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ بنك الصائب نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى مصر فى بنك مصر نحو 19.26 جنيه للشراء و 19.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.04 جنيه للشراء، و 22.13 جنيه للبيع، مقابل 22.13 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي. cbe.org.eg ”.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22 جنيها للشراء، و 22.14 جنيها للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 22 جنيهًا للشراء، و 22.22 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك الإسكندرية وصل سعر الجنيه الإسترليني إلَّى نحو 21.91 جنيهًا للشراء، و 22.16 جنيهًا للبيع. للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك الصائب نحو 21.90 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ مصر نحو 22.02 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.