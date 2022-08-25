سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 25 أغسطس 2022

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال التعاملات المبكرة لصباح الخميس 25 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل الريال السعودي فِيْ البنك الأهلي 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، فِيْما تراوح سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر بين 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ مصر نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للشراء.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي نحو 5.20 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 59.98 جنيه للشراء، و 62.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، حيث وصل إلَّى 19.15 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg.

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فِيْ البنوك المصرية ارتفاعاً طفِيْفاً بمقدار قرش واحد، بعد أن ارتفعت يوم الثلاثاء فِيْ ختام التعاملات بمقدار قرشين.

سجل الدولار أدنى مستوى للشراء فِيْ بنك قناة السويس (EGX CANA) ليصل إلَّى 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع إلَّى 19.21 جنيه فِيْ كل من البنك المصري الخليجي (EGX EGBE) والبنك العربي الأفريقي. شهد سعر الدولار والعملات الأجنبية حركة جديدة خلال فترة التعاملات المصرفِيْة.

وفِيْ أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والمعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع. وفِيْ بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع.

وفى البنوك الخاصة سجل سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى (EGX COMI) 19.15 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، وبالدولار العربى الافريقى سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، و وفِيْ البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و 19.21 جنيه. للبيع.

3.3 مليار دولار من الصناديق العربية

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا أمس للوقوف على الموقف التنفِيْذي لخطط ومشاريع الصندوق السيادي المصري الذي يعمل على جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الله الأبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر الرائد، أن مصر نجحت فِيْ جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية هذا العام. وأضاف أن الصندوق نجح أيضًا فِيْ جذب استثمارات لرؤوس أموال القطاع الخاص فِيْ مختلف القطاعات، بما فِيْ ذلك الاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والهِيْدروجين الأخضر، والسياحة، والتحول الرقمي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 25 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

ارتفع سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى، ليصل إلَّى 19.00 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع فى ختام تداولات أمس، وفقا لما ذكره المركزي. نشرة البنك “cbe.org.eg”.

وسجل سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر 19.00 جنيهًا للشراء، و 19.13 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيهًا للشراء، و 19.15 جنيهًا للبيع.

وفِيْ البنوك الخاصة سجل اليورو فِيْ البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء و 19.15 جنيه للبيع وفِيْ العربي الافريقي سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء و 19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، الخميس، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، ليرتفع إلَّى 22.53 جنيه للشراء، و 22.64 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء. حسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

كَمْا سجل الجنيه الإسترليني فرقًا بعد أن ارتفع ما بين 18-12 قرشًا فِيْ بداية التعاملات فِيْ البنوك المصرية.

وسجل الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي ومصر 22.49 جنيهًا للشراء، و 22.72 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيهًا للشراء، و 22.74 جنيهًا للبيع.

وفِيْ البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الاسترليني 22.59 جنيه للشراء و 22.74 جنيه للبيع وسجل البنك العربي الافريقي الاسترليني 22.54 جنيه للشراء و 22.74 جنيه للبيع.