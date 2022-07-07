سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 7 يوليو 2022.. هدوء بعد الصعود

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 7 يوليو 2022، مع البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي، مسجلاً نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

سعر الريال السعودي فِيْ بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

أما سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ QNB فقد بلغ 4.97 جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي لدى بنك الإسكندرية عَنّْد مستوى 5 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وحول سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، سجل خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس نحو 61.18 جنيه للشراء، و 61.59 جنيه للبيع، مقابل 61.21 جنيه للشراء، و 61.63 جنيه للبيع عَنّْد الساعة. نهاية التداول أمس الأربعاء.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 59 جنيها للشراء و 61.51 جنيها للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترليني

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال تعاملات الخميس مع البنك المركزي، ليسجل نحو 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، دون أي تغيير فِيْ سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

أما عَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ بنك QNB فقد سجل نحو 18.84 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، فِيْما وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك الإسكندرية إلَّى أعلى مستوى وهُو 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 18.81 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى 19.18 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس، بحسب الموقع الرسمى للموقع. البنك المركزي (cbe.org.eg).

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.28 جنيهًا للشراء، و 19.40 جنيهًا للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.56 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.، الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org). .eg).

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 22.43 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 22.45 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع، مقابل 22.60 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.