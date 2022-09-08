سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر الخميس 8 سبتمبر 2022

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة لصباح الخميس 8 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليبلغ 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، فِيْما كان سعره فِيْ بنك مصر 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. .

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجارى الدولى CIB (أكبر بنك خاص فى مصر) حوالى 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى اليوم فى بنك الإسكندرية بلغ حوالى 5.09 جنيه. جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وحول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر أمام الجنيه المصري فِيْ بنك الصائب، سجل نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للشراء. تخفِيْض السعر.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.23 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.08 جنيها للشراء، و 62.41 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ البنك الأهلي نحو 59.91 جنيها للشراء، و 62.29 جنيها للبيع، فِيْما بلغ السعر. جاء الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 60.01 جنيهًا للشراء، و 62.43 جنيهًا للبيع.

وأظهرت شاشات البنك التجاري الدولي CIB، سعر الدينار الكويتي اليوم بنحو 60.68 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.22 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe.org.eg. “.

سجل سعر صرف الدولار فِيْ البنوك الخاصة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بمقدار 3 قروش، ليرتفع سعر البيع إلَّى مستويات 19.3 جنيه للبيع ومستويات 19.27 للشراء.

جاء ذلك فِيْ بنك HSBC والبنك التجاري الدولي وبنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) والبنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وفِيْ البنوك الوطنية، سجلت أسعار صرف الدولار فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاعاً بمقدار 3 قروش إلَّى مستويات 19.28 جنيه للبيع و 19.22 جنيه للشراء.

وفِيْ السوق الفوري (دولار / جنيه – دولار / جنيه مصري)، انخفض الجنيه أمام الدولار إلَّى مستويات 19.29 جنيه، فِيْما سجل أعلى سعر عَنّْد 19.2097 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الجمارك بالدولار

قررت وزارة المالية، الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلَّى 19.31 جنيه، وهُو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق فِيْ مصر.

وفِيْ وقت سابق قال المهندس ماتي بيشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتعليق الاعتمادات المستندية للمستوردين تسبب فِيْ زيادات كبيرة فِيْ الواردات. البضائع، وخاصة البضائع التامة الصنع.

وأوضح بشاي فِيْ تصريحات صحفِيْة أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها وهُو ما سيؤدي إلَّى زيادات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستوردة، مشيرا إلَّى أن الدولار الجمركي يعبر عَنّْ سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه سلطات الجمارك. تحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل احتساب الرسوم الجمركية على أساسها. .

وأشار إلَّى أن معدل الزيادة حتى الآن على السلع فقط بعد زيادة الدولار فِيْ البنوك والدولار الجمركي دون دفع الجمارك على البضائع وصل إلَّى 30٪ منذ بداية حركة سعر الدولار فِيْ مارس الماضي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 8 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي وأجهزة الصراف الآلي والبنوك التجارية.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 19 جنيها للشراء، و 19.08 جنيها للبيع، مقابل 19.03 جنيها للشراء، و 19.13 جنيها للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ”. cbe.org.eg ”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 18.95 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد مستوى 18.97 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) نحو 19 جنيها للشراء، و 19.16 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 18.95 جنيها. جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر نحو 19.02 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وفِيْ بنك سايب سجل نحو 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 8 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى مستوى 21.95 جنيه للشراء، و 22.05 جنيه للبيع، مقابل 22.19 جنيه للشراء، و 22.32 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 21.97 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ بنك مصر عَنّْد مستوى 22.10 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه. جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 21.96 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع، وفِيْ بنك الإسكندرية سجل نحو 21.96 جنيه. للشراء و 22.20 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري فِيْ بنك الصائب، نحو 21.95 جنيهًا للشراء، و 22.20 جنيهًا للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 21.98 جنيهًا للشراء، و 22.24 جنيهًا للبيع.

احتياطي نقدي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عَنّْ تسجيل رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 33.141 مليار دولار نهاية أغسطس 2022، مقابل 33.143 مليار دولار نهاية يوليو 2022.

رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100٪ إلَّى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليها، بهدف مساعدة الشركات على التوسع فِيْ أعمالها.

أعلن البنك المركزي المصري، سحب 100 مليار جنيه من السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية للمرة الرابعة على التوالي، فِيْ إطار آلية الإيداع المرتبطة التي يصدرها أسبوعياً.

كشف تقرير عَنّْ الوضع الخارجي للبنك المركزي المصري، نشر على موقعه على الإنترنت، أن مصر تلقت ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 13 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الودائع توزعت بمبلغ 5 مليارات دولار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و 3 مليارات دولار لدولة قطر.

وأشار التقرير إلَّى أن الودائع الخليجية طويلة الأجل فِيْ البنك المركزي بلغت 15 مليار دولار، و 5.7 مليار دولار للإمارات، و 5.3 مليار دولار للسعودية، و 4 مليارات دولار للكوبي.

وأوضح التقرير أن حجم الدين الخارجي لمصر سجل 157.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي بزيادة 19.9 مليار دولار عَنّْ يونيو 2022.