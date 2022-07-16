سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 16 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

وسط هدوء تعاملات، استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 16 يوليو / تموز 2022.

البنوك فِيْ مصر لديها عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.01 جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار يوم أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل نحو 18.74 جنيه للشراء، و 19 جنيها للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد حوالي 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري ليسجل 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الوطني عَنّْد 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، اليوم، لدى البنك الأهلي المصري، عَنّْد 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع.