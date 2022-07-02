سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 2 يوليو 2022.. ثبات الجنيه

استقر سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر، خلال تعاملات صباح السبت 2 يوليو / تموز 2022، فِيْ البنك المركزي وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي على موقعه الرسمي على الإنترنت “cbe.org.eg”.

كان سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات. للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وفِيْ بنك القاهرة بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيهات للشراء و 5.11 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي نحو 61.03 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع.

وظهر سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد مستوى 58.76 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 58.85 جنيه. و 61.26 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى، عَنّْد 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4 آلاف جنيه.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية فِيْ مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

أدت زيادات البنك المركزي الأمريكي التي بدأت فِيْ مارس آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلَّى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) فِيْ نهاية أبريل من 315.9 مليار فِيْ نهاية فبراير شباط وهُو آخر مَوعِد تتوافر عَنّْه بيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس.

وانخفض صافِيْ الأصول الأجنبية فِيْ مايو إلَّى 305.1 مليار جنيه وهُو تراجع للشهر الثامن على التوالي.

يمثل صافِيْ الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفِيْ المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير فِيْ حجم صافِيْ الأصول الأجنبية يعكس صافِيْ تعاملات النظام المصرفِيْ مع القطاع الأجنبي، بما فِيْ ذلك معاملات البنك المركزي.