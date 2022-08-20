سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 20 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات السبت 20 أغسطس 2022 مع شركات الصرافة وبعض البنوك.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.43 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس. وهُو نفس سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر.

بينما استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 19.10 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 23.00 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، مقابل 23.04 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى 22.56 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.77 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس. وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، بنحو 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، مقابل 62.18 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 59.99 جنيهًا للشراء، و 62.33 جنيهًا للبيع، مقابل 60.06 جنيهًا للشراء، و 62.42 جنيهًا للبيع أمس.