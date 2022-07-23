سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 23 يوليو 2022.. هدوء نسبي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23 يوليو / تموز 2022، فِيْ شركات الصرافة وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 5.02 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

رؤية رويترز لمستقبل الاقتصاد المصري

توقع استطلاع لرويترز شمل 19 اقتصاديا دوليا أن يتداول الجنيه المصري عَنّْد 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فِيْ يونيو 2023 قبل أن ينخفض ​​إلَّى 19.86 بحلول يونيو 2024 و 20.00 بحلول يونيو 2025 بانخفاض أكثر من 25٪ عَنّْ مستوياته. . فِيْ بداية هذا العام.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس إلَّى حوالي 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق البالغ 15.70.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلَّى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين المقبلين 2023-2024 و 2024. 2025 على التوالي.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

وجاء سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 5.15 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر يتداول عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 61.37 جنيه للشراء و 61.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد 18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

حافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري على مستواه عَنّْد 19.36 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك الأهلى 19.18 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.22 جنيه للشراء و 19.50 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” وسجل 19.22 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.57 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 22.46 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 22.51 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” 22.52 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع.