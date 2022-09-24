سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 24 سبتمبر 2022.. تعاملات هادئة

تباين سعر الريال السعودي فِيْ مصر اليوم خلال تعاملات السبت 24 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي وفروع البنوك الكبرى.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.16 جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص)، بلغ 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع.

إصلاح أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد خالف التوقعات التي أشارت إلَّى اتجاه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

صرحت لجنة السياسة النقدية فِيْ اجتماعها يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بأنها قررت الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي.

كَمْا تم الإبقاء على معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

كَمْا قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪، وهذا القرار سيساعد فِيْ تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى نحو 19.44 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع أمس، بحسب النشرة. البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.44 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى مستوى 19.20 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.28 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 18.79 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع أمس.

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.07 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وظل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عَنّْد حوالي 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى مستوى 22.04 جنيه للشراء، و 22.13 جنيه للبيع، مقابل 21.99 جنيه للشراء، و 22.12 جنيه للبيع أمس، وفقا لنشرة البنك المركزى. cbe.org.eg ”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 21.07 جنيه للشراء، و 21.98 جنيه للبيع، مقابل 21.79 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 21.79 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد نحو 21.82 جنيه للشراء و 22.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى نحو 5.29 جنيه للشراء، و 5.31 جنيه للبيع، مقابل 5.28 جنيه للشراء، و 5.31 جنيه للبيع.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي. وارتفع إلَّى 62.82 جنيه للشراء و 63.15 جنيه للبيع.