سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 27 أغسطس 2022

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات السبت 27 أغسطس 2022، لدى البنك المركزي وأجهزة الصراف الآلي وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

فِيْما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر فِيْ تعاملات صباح اليوم السبت ليبقى عَنّْد المستوى 5.08 جنيهات للشراء و 5.10 جنيهات للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك التجاري الدولي CIB، ليتداول عَنّْد 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع أمس.

فِيْما قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 62.15 جنيهًا للشراء، و 62.49 جنيهًا للبيع، مقابل 62.12 جنيهًا للشراء، و 62.55 جنيهًا للبيع، أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع أمس. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع أمس.

قرر محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبد الله، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كَمْا تم إلغاء الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

قرر البنك المركزي المصري، الخميس 25 أغسطس 2022، رفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر، لدى البنك المركزى المصرى، إلَّى مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 19.06 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر، انخفض سعر صرف اليورو اليوم إلَّى نحو 19.06 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ البنوك الخاصة ارتفع اليورو فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 19.09 جنيه للشراء و 19.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 22.63 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، و 22.64 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 22.55 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع، مقابل 22.49 جنيهًا للشراء، و 22.72 جنيهًا للبيع أمس. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْما تفاوت سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي، ليتداول عَنّْد مستوى 22.58 جنيهًا للشراء، و 22.80 جنيهًا للبيع، مقابل 22.59 جنيهًا للشراء، و 22.74 جنيهًا للبيع أمس.