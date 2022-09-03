سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 3 سبتمبر 2022.. تعاملات محدودة

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات صباح السبت 3 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عَنّْد 5.10 جنيه للشراء، فِيْما انخفض إلَّى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

فِيْما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بينما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) مسجلاً 5.09 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، حيث ارتفع إلَّى حوالى 19.18 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

تسابق الحكومة المصرية مع الزمن قبل الارتفاع المتوقع فِيْ سعر صرف الدولار خلال الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت عَنّْ حزمة إجراءات استثنائية للإفراج عَنّْ الواردات وتخفِيْف الأعباء عَنّْ المستثمرين والمستوردين.

تقدم عدد من الشركات بشكوى إلَّى مجلس الوزراء المصري منذ أيام بسبب تراكَمْ الواردات فِيْ الموانئ المصرية لفترات بسبب عدم استكَمْال إجراءات تحصيل المستندات المتعلقة بأزمة الدولار.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث استقر عَنّْد مستوى 19.16 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.28 جنيه للبيع أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، عَنّْد مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للشراء.

كَمْا استقر سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.06 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث انخفض إلَّى نحو 19.08 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.21 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع امس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

اختلف سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى مستوى 22.17 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 22.26 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) عَنّْد حوالي 22.05 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع.

وفِيْ بنك مصر، تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم، حيث استقر عَنّْد 22.09 جنيهًا للشراء، وارتفع إلَّى 19.36 جنيهًا للبيع، مقابل 22.09 جنيهًا للشراء، و 19.34 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، حيث انخفض إلَّى نحو 22.11 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.21 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع امس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 5.22 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى نحو 62.16 جنيه للشراء، ونزل إلَّى 62.49 جنيه للشراء، مقابل 62.13 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع أمس.