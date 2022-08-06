سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر السبت 6 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

ساد الاستقرار على سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 6 أغسطس 2022، وسط تعاملات هادئة فِيْ الأسواق.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليستقر عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، وانخفض إلَّى 5.09 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد حوالي 5.06 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، ليرتفع إلَّى 19.07 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر الدولار عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى، ليرتفع إلَّى حوالى 19.41 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي، حيث انخفض إلَّى نحو 19.35 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.62 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع أمس، وهُو نفس السعر. فِيْ بنك الدولة المصري.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) عَنّْد حوالي 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للشراء، بنفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليرتفع إلَّى مستوى 23.05 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 23.15 جنيه للبيع، مقابل 23.03 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 22.90 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، مقابل 23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر نفس سعره فِيْ البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى مستوى 62.15 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 62.49 جنيه للبيع، مقابل 62.10 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، حيث انخفض إلَّى نحو 59.82 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 62.40 جنيه للبيع.