سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يحلق لأعلى مستوياته منذ مارس

تجاوز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 190 يورو لكل ميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ آذار (مارس) الماضي.

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، الثلاثاء، ليصل إلَّى أعلى مستوى له منذ سعره القياسي فِيْ آذار (مارس) الماضي، بعد يوم من إعلان مجموعة غازبروم الروسية عَنّْ خفض جديد فِيْ إمداداتها إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

تم تداول الغاز الهُولندي TTF، الغاز الطبيعي المرجعي فِيْ أوروبا، بسعر 189.75 يورو لكل ميغاواط / ساعة، بعد أن تجاوز 190 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مسجلا المستويات التي شهدتها بداية الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وفِيْ وقت سابق اليوم، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة “غازبروم” يوم الاثنين هُو “دليل جديد” على أن أوروبا يجب أن “تقلص حجمها”. الاعتماد على الإمدادات الروسية “. فِيْ أقرب وقت ممكن.”

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه فِيْ الكتلة المكونة من 27 دولة فِيْ بروكسل للاتفاق على خطة لخفض استهلاك الغاز فِيْ الكتلة “الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لنا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”. “أنا واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم.” .

أعلنت شركة غازبروم يوم الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميا ابتداء من غد الأربعاء.

وقالت الشركة إنها أوقفت تشغيل توربين آخر بسبب “مشكلة فنية فِيْ المحرك”.

وقالت فِيْ حسابها على Telegram، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة الضغط فِيْ بورتوفايا ستبلغ 33 مليون متر مكعب فِيْ 27 يوليو، وهِيْ تمثل حوالي 20٪ من إمكانات خط أنابيب نورد ستريم، مقارنة بنسبة 40٪ حاليًا.

اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن تقلل الدول الأعضاء من استهلاكها للغاز بنسبة 15٪ على الأقل اعتبارًا من أغسطس من أجل قضاء الشتاء دون مواجهة كارثة كبيرة.

شكلت شحنات الغاز الروسي نحو 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

تنص خطة بروكسل، التي تناقشها الدول الأعضاء يوم الثلاثاء، على أن كل دولة “تبذل كل ما فِيْ وسعها” لخفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15٪ على الأقل مقارنة بالمتوسط ​​للفترة نفسها خلال الخمس سنوات الماضية.

فِيْ حالة “مخاطر النقص الشديد”، تدعو بروكسل إلَّى تفعيل آلية الإنذار بعد التشاور مع الدول، والتي بموجبها يصبح خفض الاستهلاك بنسبة 15٪ “ملزماً” للدول الـ 27.

لكن الخطة التي تدعمها برلين تواجه معارضة من عدة دول مثل بولندا وإسبانيا وكذلك إيطاليا واليونان والبرتغال.

عمل دبلوماسيون من 27 دولة على تعديل نص اللجنة، على أمل أن تتوصل الدول الأعضاء إلَّى اتفاق يوم الثلاثاء.

وقال مفوض الطاقة قدري سمسون لدى وصوله إلَّى الاجتماع يوم الثلاثاء “الدول الأعضاء لديها مشاكل مختلفة، لكنني أتوقع أن نتوصل فِيْ النهاية إلَّى اتفاق سياسي”.