سعر الليمون فِيْ مصر.. سر الارتفاع المفاجئ

شهد سعر الليمون فِيْ مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهُو ما يثير العديد من التساؤلات كونه ضيفًا مهمًا على الطاولة المصرية.

وصل سعر الكيلوجرام من الليمون إلَّى نحو 21 جنيهاً، أي أكثر من دولار أمريكي، وبلغ سعره 35 جنيهاً فِيْ بعض المناطق، أي قرابة دولارين، بحسب وسائل إعلام محلية.

أسباب ارتفاع سعر الليمون

من جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون البلدي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل سعر الكيلو إلَّى نحو 35 جنيهاً فِيْ بعض المناطق.

وأضاف النجيب أن أسعار الليمون تراوحت منذ أيام بين 12 و 15 جنيها للكيلو لكنها ارتفعت فِيْ الآونة الأخيرة.

وعزا النجيب ارتفاع أسعار الليمون إلَّى الانقطاع الحلقي وانتهاء الحلقة وبداية حلقة جديدة وموسم زراعي جديد مما أدى إلَّى انخفاض المعروض فِيْ الأسواق.

أقل من العام الماضي

وعلى الرغم من هذه القفزة فِيْ سعر الليمون إلا أنه لا يزال أقل بكثير مما شهدته أسعار العام الماضي الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ الأسعار مع الطلب على الفاكهة لأنها تحمي من فِيْروس كورونا.

وفِيْ هذا الصدد أوضح النجيب أن أسعار الليمون ترتفع فِيْ هذا الوقت من كل عام، حيث ارتفع سعر الليمون العام الماضي فِيْ نفس الوقت إلَّى 100 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو الليمون بين 12 و 18 جنيها فِيْ سوق الجملة بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق الترانزيت.

وتوقع النجيب عودة أسعار الليمون تدريجياً إلَّى طبيعتها مع ظهُور الحلقة الجديدة.

يساعد الليمون الأخضر على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، وهُو عَنّْصر أساسي فِيْ حميات إنقاص الوزن.

يساعد الليمون الأخضر فِيْ تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، كَمْا أنه مفِيْد لصحة الشعر والبشرة ويزيد الطاقة، ويحتوي على فِيْتامين سي وهُو فِيْتامين مهم لجسم الإنسان.