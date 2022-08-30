سعر الميجاوات = 10 براميل نفط.. هل تحول أوروبا التوقعات الكارثية لواقع

يطالب عدد متزايد من الدول الأوروبية بوضع حد أقصى لتكلفة الكهرباء، وهُو ما يقرب من 10 أضعاف قيمتها العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اجتماعا استثنائيا لوزراء الطاقة فِيْ 9 سبتمبر، لمناقشة وضع سقف لأسعار الطاقة، وتحديدا الغاز.

يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، بلغ سعر ميغاواط فِيْ المملكة المتحدة حوالي 439.88 يورو بزيادة قدرها 264.68٪ مقارنة بعام 2022.2022، وفِيْ إسبانيا سجل سعر ميغاواط 188.42 يورو بزيادة 51.40 يورو. وفِيْ إيطاليا وصل سعر الميجاوات إلَّى 745.70٪ بزيادة قدرها 490.98٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب منصة “” لمراقبة أسعار الطاقة عالمياً.

توقعت بلومبرج أن يصل سعر ميغاواط من الكهرباء فِيْ أوروبا إلَّى 1000 يورو (993 دولارًا) بحلول عام 2023، وهُو ما يعادل حوالي 10 براميل من النفط (سعر برميل نفط خام برنت اليوم 95.42 دولارًا).

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تترأس الهِيْئة التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، 29 أغسطس 2022، فِيْ خطاب خلال قمة بليد الاستراتيجية فِيْ سلوفِيْنيا حول خطتنا لسوق الكهرباء فِيْ الوقت الحالي “.

وأضافت “لقد تم تطوير السوق سابقًا فِيْ ظل ظروف مختلفة تمامًا ولأغراض مختلفة جدًا، ولهذا السبب نعمل حاليًا على تدخل طارئ وإصلاح هِيْكلي لسوق الكهرباء”.

تدرس المفوضية الأوروبية خيار وضع حد أقصى لأسعار الغاز للابتعاد عَنّْ التكاليف “المرتفعة بشكل غير مستدام” إذا كانت روسيا تقيد أو تخفض التدفقات بشكل كبير. سيتم تقديم سقف تنظيمي للطوارئ لفترة محددة وسيتعين استخدام سعر السوق لأطول فترة ممكنة، وفقًا لمسودة وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي.

أحد الاحتمالات هُو تقييد عملية تكوين الأسعار أثناء سيناريو الاضطراب عَنّْ طريق تحديد السعر فِيْ بورصات الغاز الأوروبية، لكن الوثيقة كشفت أن مثل هذا السقف السعري يمكن توفِيْره بشكل عام بطرق مختلفة ويمكن أن يتدخل على مستويات مختلفة من سلسلة قيمة الغاز.

يوم الاثنين، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا بأكبر قدر منذ مارس الماضي، بعد أن أعلنت ألمانيا أن مخازن الغاز لديها تمتلئ بشكل أسرع مما كان مخططا له. انخفضت أسعار العقود الآجلة المعيارية للشهر المقبل فِيْ هُولندا بنسبة تصل إلَّى 21٪، عكست جزئيًا قفزة الأسبوع الماضي التي بلغت 40٪ تقريبًا.

كَمْا أن الأسعار المتزايدة والنقص فِيْ عمليات التسليم الروسية تضع ضغوطًا لا مثيل لها على بعض شركات الكهرباء. قالت شركة المرافق الألمانية Uniper SE يوم الاثنين إنها طلبت 4 مليارات يورو إضافِيْة (4 مليارات دولار) من بنك KfW الألماني المملوك للدولة بعد استنفاد خط الائتمان الحالي البالغ 9 مليارات يورو بالكامل. هذا التمويل الإضافِيْ يقترب من ضعف قيمته السوقية الحالية.

وقالت بورصة الطاقة الأوروبية أيضًا أن المضاربين بحاجة إلَّى مزيد من الدعم الحكومي لتأمين عمليات الشراء والبيع، خاصة فِيْ ظل الأسواق المتقلبة بشكل استثنائي. قفزت أسعار الكهرباء للعام المقبل فوق 1000 يورو لكل ميغاواط / ساعة فِيْ وقت سابق يوم الاثنين، قبل أن تنخفض بأكثر من 20٪ فِيْ بورصة الطاقة الأوروبية، أكبر سوق فِيْ أوروبا لعقود الكهرباء.

محاولات التشيكية

يحاول رئيس الوزراء التشيكي بيتر فِيْالا الحصول على دعم لخطته للحد الأقصى للأسعار وناقشها مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال المحادثات الثنائية فِيْ براغ يوم الاثنين.

وصرح شولز للصحفِيْين فِيْ مؤتمر صحفِيْ مشترك بأنه ممتن للاقتراح التشيكي بشأن تحديد سقف للسعر وأشار إلَّى ثقته فِيْ أن الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلَّى اتفاق بسرعة.

أوضح شولتز “سنفحص بعَنّْاية الأدوات التي لدينا والتي يمكننا استخدامها لخفض أسعار الكهرباء ولا يوجد شيء يمكن أن يحدث بطريقة عشوائية، يجب أن يعمل وفقًا للمنطق التقني، ولكن يبدو من الواضح أن ما هُو المحدد حاليًا كسعر فِيْ السوق ليس انعكاسًا واقعيًا للعرض والطلب “. .

من جانبه قال فِيْالا إن الرئاسة التشيكية ستحاول التوصل إلَّى حل قبل اجتماع وزراء الطاقة المقرر عقده فِيْ 9 سبتمبر فِيْ بروكسل.

وقال للصحفِيْين “بشكل عام يمكنني القول على الأرجح، على سبيل المثال، إن فصل أسعار الكهرباء عَنّْ تكلفة الغاز هُو أحد المسارات التي يمكننا دراستها”.

تصعيد روسي جديد

وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي فِيْ بيان مقتضب أن شركة غازبروم الروسية العملاقة أبلغتها بتخفِيْض إضافِيْ وفوري لشحناتها من الغاز “بسبب خلاف بين الطرفِيْن على تنفِيْذ العقود”.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي إلَّى إنجي بشكل كبير منذ بداية الصراع فِيْ أوكرانيا، حيث وصلت مؤخرًا إلَّى 1.5 تيراواط ساعة فقط شهريًا.

هذا الرقم مرتبط بـ “إجمالي العرض السنوي فِيْ أوروبا لأكثر من 400 تيراواط ساعة” لشركة إنجي، كَمْا يقول مورد الغاز الرئيسي فِيْ فرنسا، حيث تمتلك الدولة الفرنسية حصة تبلغ حوالي 24 بالمائة.

فِيْ نهاية شهر يوليو، أكدت إنجي أنها خفضت بشكل كبير “تعرضها المالي والمادي للغاز الروسي”، والذي لم يعد يمثل سوى حوالي 4٪ من إمداداتها.