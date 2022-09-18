سعر اليورو اليوم فِيْ مصر الأحد 18 سبتمبر 2022.. تراجع فِيْ البنوك

تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 18 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وحافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 19.34 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 19.26 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

فِيْما استقر سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، ليتداول عَنّْد مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB مسجلاً نحو 19.39 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

خسر الجنيه المصري 19 قرشا أمام الدولار منذ بداية سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وينتظر المصريون قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة فِيْ 22 سبتمبر، بعد يوم من إصدار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

توقع بحث بنك الاستثمار هِيْرميس أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتحرك سعر صرف الدولار فِيْ مصر تدريجياً ليرتفع إلَّى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

كَمْا توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتوصل الحكومة المصرية إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، حافظ بنك ستاندرد تشارترد على توقعاته لمعدلات التضخم التي بلغت 11.6٪ فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، وبلغت ذروتها 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6٪ فِيْ أغسطس متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب البنك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 22.23 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 21.98 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع.

فِيْما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 22.22 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

كَمْا لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليبقى عَنّْد مستوى 22.24 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 5.15 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 5.14 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْما حافظ البنك المركزي على مستواه عَنّْد 62.67 جنيه للشراء و 62.94 جنيه للبيع.